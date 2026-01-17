Infinix NOTE Edge 5G показали на рендерах

Компания Infinix опубликовала качественные изображения смартфона NOTE Edge 5G, релиз которого ожидается в ближайшее время. Судя по рендерам, аппарат выйдет в серой, зеленой, титановой и синей расцветках корпуса. Также отметим наличие прямоугольного блока основной камеры с двумя модулями, светодиодной вспышкой и кольцевой подсветкой. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят тонким корпусом, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7100 5G, AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и предустановленной ОС Android с тремя номерными обновлениями в будущем.