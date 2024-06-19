Infinix Note 40 Pro+ появился в российской продаже

Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Note 40 Pro+, рекомендованная цена которого составляет 37 тысяч рублей. При этом до 9 июля новинка будет доступна со скидкой за 32 тысячи рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7020, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой XOS 14, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2436:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной, 20-Вт беспроводной и обратной зарядок.