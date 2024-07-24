Infinix Note 40X 5G получит стереодинамики

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне Infinix Note 40X 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,78-дюймового IPS-экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеры на 8 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 18-Вт проводной быстрой зарядки, стереодинамиков со звуком JBL, модуля NFC, предустановленной прошивки XOS 14 на основе операционной системы Android 14, корпуса с габаритами 168,94:76,49:8,26 мм и массой 201 грамм.

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