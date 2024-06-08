Infinix Note 40s получит SoC Helio G99

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Infinix Note 40s, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит экран с разрешением 2346:1080 точек и плотностью пикселей 480 PPI, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali G57, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 14. Ранее было подтверждено наличие адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.3, модулей GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo и NFC, а также версии на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Предполагается, что релиз смартфона состоится в ближайшее время.