Infinix SMART 5 готовится к релизу в Индии

Infinix — один из трех брендов компании Transsion, которые пользуются невероятным спросом в Африке. Но компания также хорошо представлена в Индии, пытаясь завоевать местных покупателей качеством и низкой ценой. Более того, Infinix теперь собирается выпустить свой первый смартфон 2021 года в Индии — это будет Infinix HOT 10 Play, запуск которого состоится 11 февраля. Для тех, кто не знает, Infinix впервые представила SMART 5 в Африке в середине августа 2020 года. Но так как устройство уже считается старым, для Индии выпустят якобы новый гаджет, который на самом деле является просто ребрендингом уже представленного гаджета. Сомневаемся, что в Infinix HOT 10 Play будут какие-то серьезные изменения по сравнению с оригиналом.