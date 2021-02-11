Infinix Smart 5 официально представлен в Индии

Infinix выпустила Infinix Smart 5 в качестве преемника Infinix Smart 4, дебютировавшего в ноябре 2020 года. Этот недорогой смартфон поставляется с огромным дисплеем и массивной батареей. Дело в том, что Infinix Smart 5 оснащен 6,82-дюймовым экраном с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Он поддерживает разрешение 720 x 1640 пикселей, соотношение сторон 20,5: 9, яркость 440 нит и коэффициент контрастности 1500: 1. Также стоит отметить, что смартфон поставляется с ОС Android 10 на базе пользовательского интерфейса XOS 7. За основу производительности смартфона взят процессор Helio G25 и 2 ГБ оперативной памяти. А питается гаджет от аккумулятора емкостью 6000 мАч, который обещает 50 дней работы в режиме ожидания.