Infinix Smart 5 официально выпущен в Индии

Infinix выпустила новый смартфон Smart 5, он пришел на смену Infinix Smart 4.

Смартфон Infinix Smart 5 оснащен 6,82 дюймовым экраном с вырезом и разрешением HD+. Работает устройство с коробки на ОС Android 10 на базе пользовательского интерфейса XOS 7. Быстродействие в приложениях и играх должен обеспечить чипсет Helio G25. На борту 2 ГБ оперативной памяти и внутренней памяти на 32 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч.

Аппарат Infinix Smart 5 оснащен фронтальной камерой на 8 МП, а на задней панели имеется основная камера на 13 МП. Также есть сканер отпечатков пальцев. Ценник на Infinix Smart 5 начинается от 7199 рупий (99 долларов).