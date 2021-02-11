Infinix Smart 5 теперь доступен в Индии

Infinix выпустила Infinix Smart 5 в качестве преемника Infinix Smart 4, дебютировавшего в ноябре 2020 года. Теперь этот смартфон доступен в Индии по цене 7199 рупий и доступен в четырех цветах, таких как Obsidian Black, Aegean Blue, Morandi Green и Purple.

Продажи смартфона начнутся с 18 февраля.

Infinix Smart 5 оснащен 6,82-дюймовым экраном с разрешение HD + 720 x 1640 пикселей. Смартфон загружается в ОС Android 10 на базе пользовательского интерфейса XOS 7. За производительность отвечает процессор Helio G25 и 2 ГБ оперативной памяти. Он питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч. Телефон поставляется с встроенным хранилищем объемом 32 ГБ и слотом для карт памяти microSD. Infinix Smart 5 имеет фронтальную камеру на 8 Мп и 13-мегапиксельную основную камеру на задней панели. В целях безопасности он также оснащен сканером отпечатков пальцев и поддержкой распознавания лица AI.