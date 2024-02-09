Infinix Smart 8 Pro оценили в 12 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в России доступный смартфон Smart 8 Pro, которая обойдется в 12 и 14 тысяч рублей за варианты с 4/64 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720:1612 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G36 с тактовой частотой до 2.2 ГГц и графическим адаптером PowerVR GE8320, слотом для карты памяти microSD, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.ac и Bluetooth 5.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников.