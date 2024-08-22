Infinix Zero 40 5G получит 50-Мп селфи-камеру

Сетевые источники поделились подробностями и качественными рендерами смартфона Infinix Zero 40 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит корпус в расцветках Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black, 6,78-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, однокристальную систему MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно, тройную основную камеру с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальную камеру с автофокусировкой разрешением 50 Мп и предустановленной операционную систему Android 14 с фирменной прошивкой XOS 14.5. Цена смартфона составит около 385 долларов.