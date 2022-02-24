Infinix Zero 5G получит Android 12 в августе

Infinix запустила Zero 5G в начале этого месяца с Android 11, но теперь генеральный директор Infinix India Аниш Капур подтверждает, что обновление Android 12 уже в пути. Ожидается, что новая прошивка поступит в продажу в августе, то есть до ее выхода осталось менее шести месяцев. Неизвестно, получат ли другие устройства Infinix обновление Android 12. Infiinx Zero 5G загружает XOS 10 собственной разработки компании, поверх Android 11. XOS 10 содержит множество вредоносных программ с многочисленными предустановленными на устройстве сторонними приложениями, хотя пользовательский интерфейс по-прежнему работает без сбоев.