Infinix Zero 5G в оранжевом цвете появился на новом живом изображении

Ожидается, что китайский производитель телефонов Infinix выпустит на индийский рынок новый смартфон под названием Infinix Zero 5G. Буквально день назад компания представила телефон в Интернете в черном цвете. Теперь мы видим Zero 5G в оранжевом цвете на новом живом изображении.

Infinix Zero 5G оснащен системой с тремя камерами с искусственным интеллектом. Рядом с линзами установлены две светодиодные вспышки. Сзади мы видим брендинг «Infinix 5G» в левом нижнем углу. Смартфон имеет физические кнопки на правом ребре, а также 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C внизу. Infinix Zero 5G будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц . Ожидается, что у него будет 16-мегапиксельная камера для селфи. Ходят слухи, что смартфон может работать на процессоре MediaTek Dimensity 900. Он будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.