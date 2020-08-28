Infinix Zero 8 поражает характеристиками

Достаточно давно китайские производители с малоизвестными названиями легко вышли на рынок смартфонов, покорив аудиторию производительной начинкой при разумной стоимости. Естественно, это довольно рискованный шаг, ведь прибыль в данном случае мизерная, если вообще есть, и если в будущем продукт не станет популярным, то все старания пойдут прахом. Но смартфон Infinix Zero 8 является ярким показателем того, что производитель понимает, что делает. Устройство получило производительную начинку, экран с частотой обновлений 90 Гц, качественную систему камер и вполне привлекательный дизайн корпуса. Это отличное решение для тех пользователей, которые хотят получить удовольствие от крутого продукта за разумные деньги.