Infinix Zero 8i с дисплеем 90 Гц и процессором Helio G90T

Смартфон Infinix Zero 8i стал официальным в Индии за 203 доллара США.

Infinix Zero 8i получил 6,85-дюймовый дисплей с разрешением экрана Full HD + и частотой обновления 90 герц. Устройство работает на базе OC Android 10 с фирменной оболочкой OS7 и имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Вырезанное отверстие в форме таблетки на дисплее оснащено 16-мегапиксельной основной камерой для селфи и 8-мегапиксельным сверхшироким объективом. Фронтальные камеры поддерживают портретный режим AI, функции украшения и супер-ночной режим.

На задней стороне устройства находится основной объектив на 48 мегапикселей, сверхширокая 8-мегапиксельная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины, объектив AI и четырехдиапазонная вспышка. Задняя камера поддерживает супер-ночной режим, сверхустойчивый видеорежим, который позволяет снимать стабильное видео с помощью гироскопа и EIS, запись видео 4K и замедленную видеосъемку со скоростью 960 кадров в секунду.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G90T в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Смартфон поставляет в двух расцветках корпуса: Black Diamond и Silver Diamond.
Комментарии и отзывы Infinix Zero 8i
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Новости:
Смартфон Tecno Pova запускается в Индии

Tecno объявила о запуске нового смартфона Tecno Pova в Индии. Устройство поступит в продажу 4 декабря по ...
Nokia 8000 4G показали на качественных рендерах

Несколько дней назад в сети появились первые сведения о телефонах Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G, а уже се...
Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в Индии

Tecno Pova поставляется 6,8-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение HD+ и высокий коэффициент ...
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Лучшие тостеры. Philips HD2581Лучшие тостеры. Philips HD2581
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешениемОбзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением
Sony намерена приобрести разработчика иг...
Sony намерена приобрести разработчика игВидеоигра Demon's Souls, разработчиком которой является Bluepoint Games станет одним из крупнейших эксклю...
Смартфон Realme 6s вышел в России...
Смартфон Realme 6s вышел в РоссииКомпания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme 6s, который до 12 октября будет доступен ...
MSI анонсировала новый QHD монитор Optix...
MSI анонсировала новый QHD монитор OptixMSI добавила в свой ассортимент новый QHD монитор Optix MAG274QRF с частотой 165 Гц. Монитор совместим с ...
NVIDIA выпустила новое обновление GeForc...
NVIDIA выпустила новое обновление GeForcNVIDIA GeForce 457.09 WHQL новый драйвер доступен для загрузки. Обновление поставляется с оптимизацией дл...
PlayStation 5 работает очень тихо...
PlayStation 5 работает очень тихоДо релиза японской приставки PlayStation 5 осталось не так много времени, так что в сети появилось много ...
Игровой телефон Lenovo Legion Duel получ...
Игровой телефон Lenovo Legion Duel получНа конференции по инновациям и технологиям Lenovo 2020 года компания Lenovo продемонстрировала прозрачную...
75-дюймовый ТВ Skyworth 8K Q71 оценен в ...
75-дюймовый ТВ Skyworth 8K Q71 оценен в Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров тремя моделями линейки 8K Q71 – на 65, 75 и 85 дюймов...
ADATA представила твердотельный накопите...
ADATA представила твердотельный накопитеADATA объявила о выпуске твердотельного накопителя серии XPG GAMMIX S70. ...
Huawei nova 8 SE получит зарядку на 66 В...
Huawei nova 8 SE получит зарядку на 66 ВКитайские источники опубликовали постер смартфона Huawei nova 8 SE, выход которого ожидается в ноябре вме...
Все характеристики Amazfit Bip U раскрыт...
Все характеристики Amazfit Bip U раскрытAmazon India собирается представить еще одно носимое устройство Huami под названием Amazfit Bip U, раскры...
Лучший чехол для Huawei Y9s...
Лучший чехол для Huawei Y9sОчень часто можно услышать вопросы о том, стоит ли покупать ...
OnePlus 8T не поставляется с вредоносным...
OnePlus 8T не поставляется с вредоноснымOnePlus выпустила OnePlus 8T как свой последний недорогой флагманский смартфон. Его цена аналогична OnePl...
Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документовОбзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документов
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGBОбзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB
Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистраторОбзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor