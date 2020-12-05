Infinix Zero 8i с дисплеем 90 Гц и процессором Helio G90T

Смартфон Infinix Zero 8i стал официальным в Индии за 203 доллара США.

Infinix Zero 8i получил 6,85-дюймовый дисплей с разрешением экрана Full HD + и частотой обновления 90 герц. Устройство работает на базе OC Android 10 с фирменной оболочкой OS7 и имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Вырезанное отверстие в форме таблетки на дисплее оснащено 16-мегапиксельной основной камерой для селфи и 8-мегапиксельным сверхшироким объективом. Фронтальные камеры поддерживают портретный режим AI, функции украшения и супер-ночной режим.

На задней стороне устройства находится основной объектив на 48 мегапикселей, сверхширокая 8-мегапиксельная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины, объектив AI и четырехдиапазонная вспышка. Задняя камера поддерживает супер-ночной режим, сверхустойчивый видеорежим, который позволяет снимать стабильное видео с помощью гироскопа и EIS, запись видео 4K и замедленную видеосъемку со скоростью 960 кадров в секунду.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G90T в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Смартфон поставляет в двух расцветках корпуса: Black Diamond и Silver Diamond.