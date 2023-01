Infinix Zero Book Ultra представили, но пока что только в Индии

Вчера появилась официальная информация о том, что ноутбук Infinix Zero Book Ultra официально представлен в Индии. Это достаточно стильное устройство, основным преимуществом которого можно назвать тонкость и лёгкость корпуса при достаточно внушительной производительности. На современном рынке практически не осталось ноутбуков, которые бы могли похвастаться данными преимуществами — обычно либо ноутбук игровой и достаточно крупный, но производительный, либо тонкий и лёгкий, но при этом крайне слабый в плане возможностей. И ноутбук Infinix Zero Book Ultra является тем редким явлением, когда пользователь может получить ультрабук с приличной производительностью и с комфортом носить его на работу или на учёбу.

Стоит сразу отметить, что пока что информации о планах продавать Infinix Zero Book Ultra на территории России у нас нет, но стоит напомнить, что производитель в последнее время буквально все свои новинки выпускает в том числе и в России. Так что, вероятно, в течение нескольких месяцев устройство привезут в розничную продажу, но сейчас даже приблизительно назвать стоимость гаджета проблематично, потому что Infinix Zero Book Ultra в Индии и Infinix Zero Book Ultra в России — два совершенно разных гаджета. Но если вы давно хотели себе недорогой тонкий ноутбук, то стоит подождать, пока гаджет привезут в страну, потому что возможностей у него за эту стоимость предостаточно, особенно для офиса и образовательной сферы. Да и не только для них.