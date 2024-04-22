Infinix готовит к релизу смартфон GT 20 Pro

Второй чип также занимается повышением энергоэффективности, но пока что это довольно странное заявление, потому что одновременно управлять батареей и дисплеем чип точно не может. Также смартфон получит достаточно внушительную испарительную камеру, которая должна обеспечить стабильную производительность при длительной повышенной нагрузке на центральный процессор. Стоит отметить, что GT 20 Pro уже прошёл тестирование с процессором Dimensity 8200 и 12 ГБ оперативной памяти, так что проблем с производительностью быть не должно. Ещё смартфон будет иметь аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Данный смартфон, вероятно, официально представят уже на этой неделе, но стоимость пока что под вопросом. Можно предположить, что это будет доступный гаджет.