Infinix готовит к релизу смартфон GT 20 Pro

Сегодня на просторах интернета появилась информация о смартфоне Infinix GT 20 Pro, который, судя по данным инсайдеров, в ближайшее время должен отправиться в официальный релиз. Собственно, данная новинка является прямым наследником прошлогодней модели Infinix GT 10 Pro и имеет схожие элементы дизайна на тыльной панели с тройной камерой и светодиодной вспышкой, размещёнными внутри пятиугольного островка камер. Также инсайдеры сообщают, что смартфон GT 20 Pro также будет иметь сразу два процессоры — будет стандартная система на кристалле и система с отдельным чипом для управления частотой обновления дисплея в играх (это позволит поднять частоту кадров до 120 Гц).

Второй чип также занимается повышением энергоэффективности, но пока что это довольно странное заявление, потому что одновременно управлять батареей и дисплеем чип точно не может. Также смартфон получит достаточно внушительную испарительную камеру, которая должна обеспечить стабильную производительность при длительной повышенной нагрузке на центральный процессор. Стоит отметить, что GT 20 Pro уже прошёл тестирование с процессором Dimensity 8200 и 12 ГБ оперативной памяти, так что проблем с производительностью быть не должно. Ещё смартфон будет иметь аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Данный смартфон, вероятно, официально представят уже на этой неделе, но стоимость пока что под вопросом. Можно предположить, что это будет доступный гаджет.