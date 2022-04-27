Infinix представил смартфон Note 12, Hot 12 и Smart 6 HD

Сегодня было анонсировано три новых телефонов Infinix. Infinix Note 12 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Helio G88. Inifinx Hot 12 оснащен еще большим 6,82-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Infinix Smart 6 HD — бюджетный вариант с 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ и интерфейсом Android 11 (Go Edition).

Infinix Note 12 оснащен основной камерой на 50 МП на задней панели, макрообъективом на 2 МП и вспомогательным модулем QVGA. Селфи-камера на 16 Мп размещена в каплевидном вырезе. Helio G88 от MediaTek имеет 4/6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD. Программная сторона покрыта XOS 10.6 от Infinix поверх Android 11. Note 12 также получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Infinix Hot 12 оснащен чипсетом MediaTek Helio G85 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которую можно дополнительно расширить с помощью microSD. На задней панели есть основная камера на 13 МП, вспомогательный модуль на 2 МП, а также объектив с искусственным интеллектом. Устройство оснащено батареей емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. Телефон также загружает Android 12 с XOS 10.6.

Infinix Smart 6 HD оснащен 8-мегапиксельной основной камерой и объективом AI на задней панели, а также 5-мегапиксельной селфи-камерой, размещенной в вырезе. Со стороны программного обеспечения работает XOS 7.6 на базе Android 11 Go. Вы также получаете аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Неназванный чипсет работает на частоте 1,6 ГГц в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти.
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