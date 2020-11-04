Infinix представил смартфон Smart 4

Китайский бренд Infinix представила смартфон с именем Smart 4.

Infinix Smart 4 оснащен 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением экрана HD+ 720 x 1600 пикселей. За производительность смартфона отвечает микросхема Helio A22 в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 10 Вт.

Для съемки селфи в Smart 4 есть 8-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне телефона находится 13-мегапиксельная основная камера с датчиком глубины. Тут же на задней панели корпуса разместили сканер отпечатков пальцев. Новинка имеет и другие ряд функции, такие как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB и аудиоразъем 3,5 мм.

Смартфон получил четыре расцветки корпуса:Midnight Black, Ocean Wave, Quetzal Cyan и Violet. Infinix Smart 4 можно будет приобрести за 94 доллара США.