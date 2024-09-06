Infinix представила доступный смартфон Hot 50

Как и сообщали ранее инсайдеры, компания Infinix сегодня официально представила свой новый смартфон под названием Hot 50, который оснащён экраном с частотой обновления 120 Гц, мобильным процессором Dimensity 6300 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Устройство получило корпус толщиной всего 7,8 мм, что делает его одним из самых тонких смартфонов в своём ценовом сегменте, а также гаджет предлагает защиту IP54 от пыли и брызг воды. Также стоит сказать, что Hot 50 оснащён 6,7-дюймовым IPS LCD экраном с разрешением 720p, плюс на фронтальной панели расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера с LED-вспышкой.

На тыльной стороне устройства установлена основная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX582, 2 Мп датчик глубины и дополнительный объектив, о характеристиках которого пока что никаких данных нет (есть вероятность, что это просто заглушка). Infinix выбрала мобильный процессор MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти для своего устройства, что вполне достойно для этого ценового сегмента. Работает смартфон на базе фирменной прошивки XOS 14.5 на базе Android 14, что тоже достаточно приятно, хотя пока что информации о переходе на Android 15 производитель ничего не говорит. Будем ждать новостей по этому гаджету, но уже сейчас можно смело сказать, что это достойное устройство в доступном сегменте электроники. И это хорошие новости, потому что далеко не все покупают флагманские смартфоны.
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