Информация о дисплее и чипсете смартфона Xiaomi MIX Fold 2 просочилась в сеть

В новом отчете от источника утечки Digital Chat Station раскрываются некоторые ключевые подробности о грядущем складном смартфоне Xiaomi MIX Fold 2, включая чипсет, на котором работает устройство и подробности о дисплее телефона.

Стало известно, что смартфон MIX Fold 2 будет оснащен 8-дюймовым дисплеем LTPO с разрешением экрана 2,5K. Размер экрана устройства почти делает его планшетом, поскольку Apple iPad Mini оснащен 8,3-дюймовым дисплеем. Помимо деталей экрана, также стало известно, что устройство будет оснащено новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который будет работать на большинстве телефонов премиум-класса, выпущенных в этом году. Компания также работает над двумя другими устройствами под кодовыми названиями «Тор» и «Локи» , которые как ожидается, будут оснащены высококачественной конфигурацией камеры.