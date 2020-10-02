Инновационные наушники UE Fits комфортны для каждого пользователя

Беспроводные наушники смело входят в нашу повседневную жизнь. К сожалению, не все конструкции действительно удобны для каждого пользователя. Похоже, что компания Ultimate Ears может решить эту проблему и утверждает, что ее новые наушники могут формироваться так, чтобы они идеально подходили к каждой паре ушей.

Вместо обычных резиновых или силиконовых наконечников у этой пары есть наполненные гелем вкладыши, которые в течение 60 секунд, отсчёт которых вы инициируете сами на своём смартфоне, будут подстраиваться и анализировать форму и размер ваших ушей. Ну а по истечении этих самых 60 секунд находящийся внутри гель просто-напросто навсегда затвердеет в форме ваших ушей.

UE Fits также могут похвастаться превосходной пассивной шумоизоляции, поскольку установленные насадки создают естественное, максимально правильное и комфортное уплотнение, которое блокирует окружающий шум. Новинка обладает 8 часовым временем автономной работы, а зарядный кейс может продлить удовольствие от музыки до 28 часов. UE Fits оценены в $ 250.