Инсайдер: Redmi K60 станет "королем производительности" Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил, что смартфоны серии Redmi K60 будут представлены до конца текущего месяца. Речь идет о моделях Redmi K60E, Redmi K60 и Redmi K60 Pro, которые получат платформы MediaTek Dimensity 8200, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно. По данным источника, Redmi K60E придет на смену Redmi K50, Redmi K60 – Redmi K50 Pro, а Redmi K60 Pro – Redmi K50G. Таким образом, смартфоны Redmi K60 станут королями производительности в трёх ценовых сегментах. Ранее сообщалось, что даже стандартный Redmi K60 получит до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил, что смартфоны серии Redmi K60 будут представлены до конца текущего месяца. Речь идет о моделях Redmi K60E, Redmi K60 и Redmi K60 Pro, которые получат платформы MediaTek Dimensity 8200, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно. По данным источника, Redmi K60E придет на смену Redmi K50, Redmi K60 – Redmi K50 Pro, а Redmi K60 Pro – Redmi K50G. Таким образом, смартфоны Redmi K60 станут королями производительности в трёх ценовых сегментах. Ранее сообщалось, что даже стандартный Redmi K60 получит до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 20:43 . Продукт - Redmi K60

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