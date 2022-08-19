Инсайдер: Xiaomi 12S Ultra может выйти на глобальный рынок

Известный своей осведомленностью информатор Мукул Шарма сообщил, что компания Xiaomi может выпустить в глобальную продажу камерофон 12S Ultra. При этом, инсайдер не приводит подробностей. Возможно, китайского производителя впечатлили продажи смартфона на домашнем рынке, а потому он решил повторить успех в международных масштабах.

Напомним, что оцененный в 900 долларов смартфон оснащается 6,73-дюймовым дисплеем E5 Super AMOLED с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой Leica с главным модулем на основе 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 и оптической системы стабилизации, 48-Мп сверхширокоугольным и 48-Мп перископным модулями, аудиосистемой Harman Kardon, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 4860 мАч, поддержкой беспроводной зарядки на 50 Вт, а также предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой MIUI 13.