Инсайдер опубликовал фото с камеры смартфона Vivo X100 Pro

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии, сделанные на основную камеру флагманского смартфона Vivo X100 Pro. Снимки сделаны с 1-, 2-, 4,3-, 10-, 20- и 100-кратным увеличением. Из-за её фотовозможностей новинку уже прозвали «королем телеобъективов». Теперь остается дождаться подробных обзоров и сравнений с другими камерофонами от профильных специалистов.

Напомним, что Vivo X100 Pro получил тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (объектив Zeiss APO с диафрагмой F/2,5 и эквивалентным фокусным расстоянием 100 мм),