Инсайдер подтвердил название Samsung Galaxy S20

Недавно авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил о том, что компания Samsung выпустит свой новый флагман под названием Galaxy S20, а не Galaxy S11. Сегодня тот же информатор дополнил эти сведения. По словам источников из Samsung, название каждого следующего флагмана будет соответствовать календарному году. То есть, следующий после Galaxy S20 флагман будет называться Galaxy S21 и так далее. Напомним, что официальная презентация линейки Samsung Galaxy S20 должна состояться в февраля следующего года.