Инсайдер раскрыл дизайн Honor Magic5

Известный достоверными утечками информатор Rodent950 опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Honor Magic5. Отметим круглый блок основной камеры, которая состоит из трех модулей (среди нет перископного), а также оранжевую и голубую расцветки. Помимо стандартной модели в линейку войдут старшие модели Magic5 Pro и Magic5 Ultimate, которым прочат топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор ёмкостью 5300 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт и фирменную оболочку MagicOS 7.