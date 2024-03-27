Инсайдер раскрыл дизайн и параметры OnePlus Nord CE 4

Известный своей осведомленностью индийский инсайдер Ишан Ашарвал поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне OnePlus Nord CE 4, который еще не был представлен официально.

Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, 4-нанометрового чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, операционной системы Android 14 с фирменной прошивкой OxygenOS 14, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-600) и 8 Мп (Sony IMX355), а также селфи-камеры на 16 Мп. Аппарат выйдет в двух версиях: с 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Предполагается, что цена базового варианта не превысит 300 долларов.