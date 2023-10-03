Инсайдер раскрыл параметры OPPO Find N3

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне OPPO Find N3, официальный релиз которого ожидается в середине этого месяца.

Итак, устройству приписывают наличие 7,82-дюймового гибкого OLED-дисплея с разрешением 2268:2440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 6,31-дюймового внешнего OLED-экрана с разрешением 2484:1116 пикселей и той же частотой обновления, 4-нанометровой флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, фронтальных камер на 32 Мп и 20 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 48 Мп, 48 Мп и 64 Мп, батареи ёмкостью 4805 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.