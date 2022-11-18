Инсайдер раскрыл параметры OnePlus 11

Известный своей осведомленностью информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 11, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, аппарат оснастят представленной на днях топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,7-дюймовым OLED-экраном, выполненным по технологии LTPO, разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 ГБ ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.