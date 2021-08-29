Инсайдер раскрыл параметры Vivo X70 Pro+

Несколько дней назад авторитетный информатор OnLeaks рассекретил дизайн и характеристики смартфона Vivo X70 Pro, а сегодня настала очередь X70 Pro+. Судя по рендерам, нас ждет изогнутый экран с одинарной врезанной по центру селфи-камерой и тыльная квадрокамера с перископным модулем, оптикой Zeiss и лазерным помощником автофокуса. Что до характеристик, смартфону прочат 6,7-дюймовую AMOLED-панель с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, операционную систему Android 11 «из коробки», 8 или 12 ГБ оперативной памяти, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт и корпус с размерами 164,8:75,5:9 мм. Официальный релиз серии Vivo X70 ожидается в следующем месяце.