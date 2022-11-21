Инсайдер раскрыл параметры смартфона Xiaomi 13

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 13, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие флагманской 4-нанометровой 8-ядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,36-дюймового плоского дисплея с разрешением 2K, поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт, основной камеры с главным модулем на основе 50-Мп сенсора Sony серии IMX8 и оптической стабилизацией изображения, а также батареи ёмкостью от 4500 до 5000 мАч. Вчера компания Xiaomi объявила, что именно Xiaomi 13 станет первым смартфоном на основе процессора Snapdragon 8 Gen 2.

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