Инсайдер рассекретил дизайн и параметры Vivo X70 Pro Авторитетный информатор OnLeaks поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках флагманского смартфона Vivo X70 Pro. Итак, аппарат получит основную квадрокамеру с оптикой Zeiss и 8-Мп перископным модулем, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200, поддержку Bluetooth 5.2, NFC и Wi-Fi 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1. Официальная презентация смартфона ожидается уже в следующем месяце. Авторитетный информатор OnLeaks поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках флагманского смартфона Vivo X70 Pro. Итак, аппарат получит основную квадрокамеру с оптикой Zeiss и 8-Мп перископным модулем, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200, поддержку Bluetooth 5.2, NFC и Wi-Fi 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1. Официальная презентация смартфона ожидается уже в следующем месяце. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:40 . Продукт - Vivo X70 Pro Комментарии и отзывы Vivo X70 Pro

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