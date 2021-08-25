Инсайдер рассекретил дизайн и параметры Vivo X70 Pro

Авторитетный информатор OnLeaks поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках флагманского смартфона Vivo X70 Pro. Итак, аппарат получит основную квадрокамеру с оптикой Zeiss и 8-Мп перископным модулем, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200, поддержку Bluetooth 5.2, NFC и Wi-Fi 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1. Официальная презентация смартфона ожидается уже в следующем месяце.