Инсайдер рассекретил дизайн и параметры Vivo X70 Pro

Авторитетный информатор OnLeaks поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках флагманского смартфона Vivo X70 Pro. Итак, аппарат получит основную квадрокамеру с оптикой Zeiss и 8-Мп перископным модулем, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200, поддержку Bluetooth 5.2, NFC и Wi-Fi 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1. Официальная презентация смартфона ожидается уже в следующем месяце.

Комментарии и отзывы Vivo X70 Pro
Huawei P50 Pro полностью рассекречен перед анонсом...
Huawei P50 Pro полностью рассекречен перед анонсомВ сеть утекли подробные характеристики камерофона Huawei P50 Pro, официальный релиз которого состоится уж...
Представлен защищенный смартфон Cubot KingKong 7...
Представлен защищенный смартфон Cubot KingKong 7Компания Cubot пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью KingKong 7, которая появится в продаже...
Новый Samsung Galaxy A12 получит фирменную SoC Exynos 850...
Новый Samsung Galaxy A12 получит фирменную SoC Exynos 850Профильное издание DealNTech сообщает о том, что компания Samsung готовит к выходу новую версию смартфона...
Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой появился в продаже...
Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой появился в продажеСегодня компания Xiaomi дала старт продажам флагманского смартфона Mi Mix 4, главной особенностью которог...
Бюджетный Oppo A37 (2021) получит SoC Helio G35...
Бюджетный Oppo A37 (2021) получит SoC Helio G35Сетевые источники поделились подробностями о доступном смартфоне Oppo A37 (2021), который еще не был пред...
Samsung Galaxy M22 будет стоить 240 евро...
Samsung Galaxy M22 будет стоить 240 евроОдин из европейских магазинов рассекретил цену на смартфон Samsung Galaxy M22, который еще не бы представ...
Apple заказала 100 миллионов процессоров для iPhone 13...
Apple заказала 100 миллионов процессоров для iPhone 13Apple, по-видимому, разместила у TSMC крупный заказ на более чем 100 миллионов чипов A15 Bionic. Благодар...
OPPO Find X2 обзавёлся важнейшей технологией...
OPPO Find X2 обзавёлся важнейшей технологиейВиртуальная оперативная память на смартфонах в последнее время в тренде — многие недавно выпущенные смарт...
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor