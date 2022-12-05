Инсайдер сравнил ночную съемку на Samsung Galaxy S22 Ultra и Vivo X90 Pro+

Авторитетный инсайдер Ice Universe продолжает делиться фотографиями, сделанными на камерофон Vivo X90 Pro+. На этот раз он продемонстрировал работу ночного режима в сравнении с Samsung Galaxy S22 Ultra. Если коротко, то новинка от Vivo выигрывает по всем параметрам. Но не стоит забывать, что Galaxy S22 Ultra является смартфоном прошлого поколения и уже в начале следующего года будет выпущен Galaxy S23 Ultra. Напомним, что в Vivo X90 Pro+ используется квадрокамера с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 и оптика Zeiss T*), 64 Мп (перископный), 48 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный модуль). Продажи смартфона стартуют в Китае уже завтра по цене от 910 долларов.