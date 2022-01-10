Инсайдер заявил, что Exynos 2200 - самый мощный мобильный процессор

Известный инсайдер Ice Universe, который часто рассказывал о грядущих процессорах Exynos от Samsung, опубликовал серию твитов, которые позже были удалены, излагая свое воодушевление производительностью потенциального чипсета Galaxy S22, Exynos 2200. Но интернет, как известно, помнит всё. Exynos 2200, который, как ожидается, появится вместе с мобильным графическим процессором, созданным в рамках многолетнего партнерского контракта с AMD, вероятно, будет анонсирован на этой неделе, в преддверии мероприятия Unpacked серии смартфонов S22 в следующем месяце. Согласно источнику, Exynos 2200 превзошел в серии синтетических тестов процессор MediaTek Dimensity 9000, который на текущий момент является самым производительным решением на рынке, а также мобильный процессор Apple A15 и даже флагман компании Qualcomm под названием Snapdragon 8 Gen 1 (стоит отметить, что на некоторых рынках смартфон будут продавать именно с этим процессором).

К сожалению, не было предоставлено ни каких-то реальных цифр, ни снимков экрана, ни даже того, в каком тесте Exynos 2200 продемонстрировал столь внушительную производительность. Фактически, инсайдер просто заявил, что он протестировал новый процессор и он показал внушительные показатели производительности, тогда как подтверждения этой информации пока что нет. Возможно, процессор и правда настолько производительный, но сейчас у нас есть лишь инсайд — придётся подождать официальной презентации, а потом уже делать выводы.