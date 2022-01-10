Инсайдер заявил, что Exynos 2200 - самый мощный мобильный процессор

Известный инсайдер Ice Universe, который часто рассказывал о грядущих процессорах Exynos от Samsung, опубликовал серию твитов, которые позже были удалены, излагая свое воодушевление производительностью потенциального чипсета Galaxy S22, Exynos 2200. Но интернет, как известно, помнит всё. Exynos 2200, который, как ожидается, появится вместе с мобильным графическим процессором, созданным в рамках многолетнего партнерского контракта с AMD, вероятно, будет анонсирован на этой неделе, в преддверии мероприятия Unpacked серии смартфонов S22 в следующем месяце. Согласно источнику, Exynos 2200 превзошел в серии синтетических тестов процессор MediaTek Dimensity 9000, который на текущий момент является самым производительным решением на рынке, а также мобильный процессор Apple A15 и даже флагман компании Qualcomm под названием Snapdragon 8 Gen 1 (стоит отметить, что на некоторых рынках смартфон будут продавать именно с этим процессором).

К сожалению, не было предоставлено ни каких-то реальных цифр, ни снимков экрана, ни даже того, в каком тесте Exynos 2200 продемонстрировал столь внушительную производительность. Фактически, инсайдер просто заявил, что он протестировал новый процессор и он показал внушительные показатели производительности, тогда как подтверждения этой информации пока что нет. Возможно, процессор и правда настолько производительный, но сейчас у нас есть лишь инсайд — придётся подождать официальной презентации, а потом уже делать выводы.
Комментарии и отзывы Samsung Exynos 2200
Moto Edge S30 получит 144-Гц дисплей…
Moto Edge S30 получит 144-Гц дисплейКитайский регулятор TENAA рассекретил характеристики и дизайн флагманского смартфона Moto Edge S30, котор…
Poco представит M4 Pro 5G 9 ноября…
Poco представит M4 Pro 5G 9 ноябряPoco объявила, что еще один телефон серии M появится в продаже к концу этого года. Компания запланировала…
Huawei Nova 9 оценен в 40 тысяч рублей …
Huawei Nova 9 оценен в 40 тысяч рублей Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза смартфона Huawei Nova 9, главной особенностью…
Бюджетный смартфон Oppo A16K…
Бюджетный смартфон Oppo A16KВ прошлом месяце была представлена ​​версия Oppo A16s, которая в основном просто добавила модуль NFC к ор…
Samsung Galaxy S22 и S22+ будут использовать старые 10-мегап…
Samsung Galaxy S22 и S22+ будут использовать старые 10-мегапОжидается, что серия Galaxy S22 дебютирует во второй неделе февраля, и по мере приближения к этому сроку …
Honor 50 Lite будет стоить 300 евро…
Honor 50 Lite будет стоить 300 евроНемецкий инсайдер сообщает о том, что до конца месяца в европейской продаже появится смартфон Honor 50 Li…
Xiaomi 12 будет иметь большое соотношение экрана к корпусу…
Xiaomi 12 будет иметь большое соотношение экрана к корпусуНовая слитая информация, дает нам представление о том, как будет выглядеть дизайн грядущего Xiaomi 12. Кл…
Официально: дебют Realme GT 2 Pro состоится 4 января…
Официально: дебют Realme GT 2 Pro состоится 4 январяКомпания Realme объявила о том, что официальная презентация смартфонов серии Realme GT 2 состоится 4 янва…
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor