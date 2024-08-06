Инсайдеры назвали главную фишку смартфона Pixel 9

Если верить многочисленным сливам, а их в последнее время было действительно очень много, серия смартфонов Pixel 9 будет представлена на презентации компании Google уже 13 августа. К сожалению, из-за тонны слитых данных про характеристики, цены и дизайн нового устройства, никакого пространства для удивления не осталось — на презентации просто подтвердят то, что мы и так знаем, так что ожидать вау-эффекта точно не стоит. А сегодня даже появились секретные данные о том, что производитель готовит сюрприз (точнее, готовил) с обновлённым приложением погоды, которое отличается от всего того, чем вы пользовались ранее. По данным издания Android Authority, Google работает над обновлённым приложением погоды для предстоящего Pixel 9, хотя в прошлом году разработчики уже улучшали это приложение и оно выглядит достаточно свежо даже по современным меркам.

Новое приложение будет частью текущего фирменного приложения Pixel, но с новым дизайном и значительными улучшениями в плане набора функций и нововведений. Более того, что даже немного смешно, изначально приложение Weather нового поколения будет доступно только для смартфонов Pixel 9, но в будущем его расширят и на другие устройства Pixel, тогда как на устройствах сторонних производителей его запустить официально не выйдет. Естественно, умельцы всё равно реализуют этот софт и на любом другом смартфоне, но немного смешно, что компания решила делать такие ограничения на софт для просмотра погоды.
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