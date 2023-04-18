Инсайдеры раскрыли детали Snapdragon 8 Gen 3 и не только

Некоторое время назад мы рассказывали о процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, где было упомянуто о том, что производитель попытается впервые использовать «титановые» ядра и поддержку только 64-битной архитектуры приложений. Однако тогда не было информации о графическом ядре новой системы на кристалле, так что мы не могли изучить этот вопрос, но сегодня инсайдер с ником Revegnus поделился информацией о возможностях графического ядра, сообщив, что Adreno 750 будет работать на частоте 900 МГц, а процессор Cortex-X4 будет работать на частоте 3,40 ГГц. Однако отдельный слух утверждает, что частота того же «супер-ядра» составит 3,70 ГГц вместо 3,40 ГГц — вероятно, что это может быть более мощная версия ядра, эксклюзивная для серии Samsung Galaxy S24.

Что касается Snapdragon 8 Gen 4, который тоже находится в разработке, Revegnus утверждает, что он будет производиться массово на технологическом процессе TSMC N3E. Для тех, кто не знает, N3E — это улучшенный технологический процесс в 3 нм от тайваньского гиганта TSMC, который обладает преимуществами в плане производительности и энергоэффективности по сравнению с N3 или первой 3-нм итерацией TSMC. Кроме того, инсайдер поделился весьма интересной информацией о потенциальной многопоточной производительности Snapdragon 8 Gen 4, при которой чипсет способен обойти Apple M2 и получить ошеломляющее преимущество в 40 процентов по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Если это так, то процессор будет действительно очень мощным.