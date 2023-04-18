Инсайдеры раскрыли детали Snapdragon 8 Gen 3 и не только

Некоторое время назад мы рассказывали о процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, где было упомянуто о том, что производитель попытается впервые использовать «титановые» ядра и поддержку только 64-битной архитектуры приложений. Однако тогда не было информации о графическом ядре новой системы на кристалле, так что мы не могли изучить этот вопрос, но сегодня инсайдер с ником Revegnus поделился информацией о возможностях графического ядра, сообщив, что Adreno 750 будет работать на частоте 900 МГц, а процессор Cortex-X4 будет работать на частоте 3,40 ГГц. Однако отдельный слух утверждает, что частота того же «супер-ядра» составит 3,70 ГГц вместо 3,40 ГГц — вероятно, что это может быть более мощная версия ядра, эксклюзивная для серии Samsung Galaxy S24.

Что касается Snapdragon 8 Gen 4, который тоже находится в разработке, Revegnus утверждает, что он будет производиться массово на технологическом процессе TSMC N3E. Для тех, кто не знает, N3E — это улучшенный технологический процесс в 3 нм от тайваньского гиганта TSMC, который обладает преимуществами в плане производительности и энергоэффективности по сравнению с N3 или первой 3-нм итерацией TSMC. Кроме того, инсайдер поделился весьма интересной информацией о потенциальной многопоточной производительности Snapdragon 8 Gen 4, при которой чипсет способен обойти Apple M2 и получить ошеломляющее преимущество в 40 процентов по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Если это так, то процессор будет действительно очень мощным.
Oppo Find X6 занял третье место в рейтинге DxOMark …
Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру смартфона Oppo Find X6, который оценен в Китае в 655 д…
Huawei Enjoy 60X с АКБ на 7000 мАч показали на фото …
Сетевые инсайдеры опубликовали живые фотографии и подробности о характеристиках смартфона Huawei Enjoy 60…
Samsung представила смартфоны Galaxy S23…
Только что компания Samsung официально представила смартфоны Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, но, как оказал…
Смартфон Motorola Edge 40 Pro показали на рендерах …
Авторитетный информатор Эван Бласс поделился изображениями смартфона Motorola Edge 40 Pro, который еще не…
Motorola Moto G Stylus (2023) показали на рендерах…
В сети появились первые изображения смартфона Motorola Moto G Stylus (2023), который еще не был представл…
Смартфон Realme GT Neo5 SE порадует ценой …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями смартфона Realme GT Neo5 SE, который еще не был представлен оф…
Смартфон Realme C55 представят 7 марта…
Сетевые источники рассекретили подробные параметры смартфона Realme C55, официальный релиз которого состо…
Представлен смартфон Nokia G22…
Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью G22, которая очень просто поддается ремонту.…
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor