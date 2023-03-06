Инсайдеры слили дизайн iPhone 15

Всем известно, что чем ближе релиз новых смартфонов компании Apple, тем больше информации пользователи получают от инсайдеров. Дело в том, что постепенно производитель начинает собирать компоненты по всему миру, цепочка поставок огромная и рано или поздно кто-то сливает секретную информацию в сеть — так происходит и с iPhone 15. Сегодня инсайдеры из Китая показали видео, на котором, если верить информации поставщиков секретной информации, можно увидеть защитное стекло, которое устанавливается поверх сенсорного дисплея смартфонов серии iPhone 15. Это достаточно интересно, потому что рамки у этого стекла мизерные — они тоньше, чем то, что представлено на текущий момент, так что можно предположить, что рамки у грядущих смартфонов действительно уменьшают.

Правда, при этом хотелось бы напомнить, что иногда сливы информации от инсайдеров на деле оказываются лишь выдумкой или хорошо продуманным фейком, так что пока советуем изучить информацию и ждать официальную презентацию. Ведь у Apple на самом деле нет необходимости менять дизайн своего флагмана кардинально — iPhone 14 выглядит очень даже привлекательно, так что компания просто будет заниматься улучшением софта, камер и процессора. Вероятно, производитель действительно может слегка уменьшить рамки вокруг дисплея, но ожидать чего-то большего точно не стоит. Будем ждать новостей по этому вопросу и соберём все свежие инсайды как только они появятся на просторах интернета. iPhone 15 уже кажется интересным.
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