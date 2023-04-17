Инсайдеры слили характеристики Xiaomi 13 Ultra

Если верить информации инсайдеров, завтра ожидается запуск нового флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, который, как ожидается, станет одним из лучших смартфонов этого года. Дело в том, что ранее мы слышали некоторые интересные детали о предстоящем устройстве, включая 1-дюймовый сенсор системы камер, который должен будет конкурировать с Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro. Кроме того, теперь у нас есть информация о том, что данный смартфон даже сможет оставить позади своих конкурентов в плане качества снимков.

Более того, что даже более интересно, известный на весь мир инсайдер Ice Universe опубликовал некоторые данные о грядущем смартфоне Xiaomi, которые демонстрируют некоторые важные детали о дисплее в Xiaomi 13 Ultra. Основываясь на этих характеристика можно заявить, что дисплей будет обладать лучшей производительностью в своём классе. Кроме того, на этот раз Samsung не является поставщиком дисплеев для новых смартфонов компании — дисплей поставляется компанией China Star, китайским производителем. И если верить информации инсайдеров, смартфон Xiaomi 13 Ultra будет иметь китайский LTPO-дисплей, который сможет демонстрировать яркость до 2600 нит, что выше, чем у Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max. Также новый дисплей в Xiaomi 13 Ultra будет лидировать по энергопотреблению, пиковой яркости, углу обзора, световой эффективности, защите глаз и другим характеристикам. Впрочем, пока что это только слухи и говорить наверняка сложно.