Инсайдеры уверяют, что iPhone 15 Pro подорожает на 48%

Согласно информации достаточно известных и надёжных инсайдеров, смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max уже стали существенно дороже из-за различных факторов, связанных с производством и различными трудностями в цепочке поставок. Соответственно, если покупатели захотят приобрести новейшие модели от Apple в 2023 году, опять же по информации инсайдеров, им придётся заплатить на 48% больше, чем за самую дорогую модель iPhone 14, которую компания выпустила в октябре прошлого года. Учитывая, что обе модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут оснащены более эксклюзивными функциями, решение Apple увеличить цены на эти смартфоны будет вполне обоснованным. Однако нам кажется, что всё же слухи относительно подорожания смартфонов выглядят слегка манипулятивными и не совсем реальными.

Например, некоторые китайские инсайдеры сообщают, что топовая модель будет стоить 20 000 юаней, что примерно равно 2 900 долларам. Мы не верим в то, что компания может продавать смартфон за такую сумму, потому что продажи явно будут очень слабыми. Также стоит отметить, что iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ памяти стоит всего 1599 долларов, так что даже увеличение цены на 48% никак не приводит к стоимости в 3000 долларов. С другой стороны, причин для повышения стоимости смартфона на самом деле предостаточно. Например, глобальная экономика находится в трудном положении, что означает увеличение затрат на производство компонентов, в том числе для смартфонов. Кроме того, разработка нового процессора A17 Bionic на процессе N3E TSMC будет стоить дорого.
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