Insta360 представила уникальный гаджет для iOS и Android

Независимо от того, какое приложение камеры вы используете на iOS или Android, устройство обеспечивает стабилизированное видео и автоматическое удержание объекта в кадре — будь то человек, собака или кошка. Однако его возможности уступают фирменному приложению Insta360, которое поддерживает отслеживание нескольких людей. AI Tracker также добавляет управление жестами в другие приложения. Например, отслеживание можно включать и выключать, просто подняв руку, а запись видео — поднятием двух пальцев. В устройство встроена LED-подсветка с возможностью настройки цветовой температуры, его можно использовать как для съёмки с основной камеры, так и для селфи-видео. Вместо встроенной батареи модуль получает питание напрямую от стабилизатора Flow 2 Pro.