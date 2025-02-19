Insta360 представила уникальный гаджет для iOS и Android

Компания Insta360 представила новый аксессуар для стабилизатора Flow 2 Pro, который позволяет использовать технологию ИИ-трекинга в любом приложении камеры. Ранее для отслеживания объектов требовалось фирменное приложение Insta360 для Android или iOS, либо приложения на iOS с поддержкой Apple DockKit. Новый Insta360 Flow 2 Pro AI Tracker работает автономно, управляя стабилизатором без необходимости в стороннем ПО, позволяя снимать видео, вести трансляции и совершать видеозвонки в любом удобном приложении. Новый модуль трекинга Insta360 решает проблему отсутствия встроенного механизма отслеживания объектов на Android — он оснащён собственной камерой и встроенной технологией отслеживания Insta360.

Независимо от того, какое приложение камеры вы используете на iOS или Android, устройство обеспечивает стабилизированное видео и автоматическое удержание объекта в кадре — будь то человек, собака или кошка. Однако его возможности уступают фирменному приложению Insta360, которое поддерживает отслеживание нескольких людей. AI Tracker также добавляет управление жестами в другие приложения. Например, отслеживание можно включать и выключать, просто подняв руку, а запись видео — поднятием двух пальцев. В устройство встроена LED-подсветка с возможностью настройки цветовой температуры, его можно использовать как для съёмки с основной камеры, так и для селфи-видео. Вместо встроенной батареи модуль получает питание напрямую от стабилизатора Flow 2 Pro.
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