Intel Обновила драйверы видеокарт Arc и удвоила FPS в играх

Когда компания Intel заявила о своём желании выйти на рынок дискретных видеокарт, многие решили, что у производителя ничего не выйдет и что просто так создать видеокарту самостоятельно слишком тяжело. Однако Intel Arc попала на рынок, видеокарты этой линейки очень даже неплохо продаются, но изначально у них были проблемы с драйверами, так как пользователь не мог получить ту производительность, которая, теоретически, должна была у него быть. Вроде и частота графического процессора достаточно высокая, и памяти предостаточно, и пропускная способность памяти отличная, а частота в видеоиграх достаточно низкая. Тогда производитель признал, что проблема в драйверах, так что теперь устройства Intel Arc получили обновление софта.

Да, компании понадобилось немало времени на то, чтобы сделать нормальные драйвера для своей дискретной видеокарты, но это вполне нормальная ситуация, так как Intel на этом рынке новичок. После обновления драйверов в относительно свежих играх производительность видеокарты удвоилась — в шутере CS: GO, например, частота кадров выросла даже более чем вдвое. Это отличные новости, ведь постепенно Intel доберётся и до свежих видеоигр, которые тоже требуют обновления драйверов, а потом можно будет спокойно конкурировать с топовыми решениями других компаний. Но пока что хотелось бы увидеть как минимум несколько дополнительных патчей драйверов, после чего Intel Arc можно будет записывать в достойные видеокарты для приобретения.