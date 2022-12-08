Intel Обновила драйверы видеокарт Arc и удвоила FPS в играх

Когда компания Intel заявила о своём желании выйти на рынок дискретных видеокарт, многие решили, что у производителя ничего не выйдет и что просто так создать видеокарту самостоятельно слишком тяжело. Однако Intel Arc попала на рынок, видеокарты этой линейки очень даже неплохо продаются, но изначально у них были проблемы с драйверами, так как пользователь не мог получить ту производительность, которая, теоретически, должна была у него быть. Вроде и частота графического процессора достаточно высокая, и памяти предостаточно, и пропускная способность памяти отличная, а частота в видеоиграх достаточно низкая. Тогда производитель признал, что проблема в драйверах, так что теперь устройства Intel Arc получили обновление софта.

Да, компании понадобилось немало времени на то, чтобы сделать нормальные драйвера для своей дискретной видеокарты, но это вполне нормальная ситуация, так как Intel на этом рынке новичок. После обновления драйверов в относительно свежих играх производительность видеокарты удвоилась — в шутере CS: GO, например, частота кадров выросла даже более чем вдвое. Это отличные новости, ведь постепенно Intel доберётся и до свежих видеоигр, которые тоже требуют обновления драйверов, а потом можно будет спокойно конкурировать с топовыми решениями других компаний. Но пока что хотелось бы увидеть как минимум несколько дополнительных патчей драйверов, после чего Intel Arc можно будет записывать в достойные видеокарты для приобретения.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB оценен в $1200…
Компания NVIDIA представила графические адаптеры GeForce RTX 4080 16GB и GeForce RTX 4080 12GB, которые о…
AMD Radeon RX 7900 XTX продают за 1600 долларов…
Изначально в ходе официальной презентации представители компании AMD официально заявили о том, что их вид…
NVIDIA пытается решить главную проблему RTX 4090…
Буквально пару дней назад на просторах интернета появились новости о том, что видеокарты RTX 4090 нового …
Карту Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC уже продают в Гонк…
Профильное издание VideoCardz опубликовало фотографии видеокарты Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC, про…
NVIDIA добавила DLSS 3 ещё в три игры…
Сегодня компания NVIDIA официально рассказала, что ей удалось вместе с разработчиками адаптировать DLSS 3…
AMD Radeon RX 7900 XTX получит 24 ГБ памяти…
Современные видеокарты флагманского уровня предоставляют просто безумные объёмы памяти, которые даже в 4К…
Характеристики AMD Radeon RX 7900 XTX слили в сеть…
Примерно пару недель назад в сети появлялись слухи о том, что компания AMD планирует представить флагманс…
NVIDIA GeForce RTX 4090 позволяет играть в Genshin Impact в …
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, безусловно, обладает внушительной производительностью и вполне может …
Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?
Обзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусовОбзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor