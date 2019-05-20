Intel, Qualcomm и Broadcom тоже отказываются от сотрудничества с Huawei

Похоже, к бойкоту присоединились гиганты полупроводникового бизнеса — Intel, Qualcomm и Broadcom. Intel поставляет Huawei серверное оборудование и процессоры для ноутбуков, Broadcom — комплектующие для сетевого оборудования, ну, а Qualcomm — модемы и процессоры для смартфонов. Источники сообщают, что эти компании объявили своим сотрудникам о прекращении поставок продукции Huawei «до дальнейший распоряжений». Официально они пока не комментируют эту информацию.

Представители Huawei не теряют оптимизма (или хотят, чтобы так казалось) и уверяют, что «выживут» и без сотрудничества с американскими компаниями. Директор компании Рен Женфей (Ren Zhengfei) заявил, что они готовились к такому варианту развития событий. Во-первых, компания сделала запасы, которых должно хватить на три месяца. Во-вторых, она рассчитывает на собственные разработки подразделения HiSilicon, включая процессоры Kirin и модемы Balong. Сейчас их используют во флагманских моделях. В-третьих, есть у компании решение проблемы Android и сервисов Google. Это собственная операционная система Hongmeng (пока непонятно, это кодовое название или конечное), работы над которой ведутся с 2012 года. Готова ли она к использованию и придется ли Huawei менять Android на Hongmeng — пока неизвестно.