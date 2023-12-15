Intel будет выпускать процессоры по техпроцессу в 2 нм

Конкуренция в полупроводниковой индустрии с каждым днём нарастает — особенно с учётом анонсов от компаний TSMC и Samsung Foundry о запуске производства на 2-нанометровом техпроцессе в середине 2024 года (это приблизительно, но в конечном итоге в течение следующего года производственные мощности должны запустить. Однако, по информации западных инсайдеров, компания Intel Foundry тоже готовится присоединиться к конкуренции на рынке, так как компания объявила о своих планах по запуску передового производства полупроводников в ближайшем будущем. Старший вице-президент Intel, Санджай Натараджан, раскрыл информацию о том, что компания ведёт разработку в области нового технологического процесса, который запустят в производство уже в следующем году.

Для этого будут использовать узел 20A Intel, который должен существенно изменить полупроводниковую промышленность в мире. Ожидается, что данный узел 20A будет использовать новые транзисторы RibbonFET, которые заменят существующую архитектуру FinFET. И компания планирует не только самостоятельно выпускать продукцию на базе этой технологии, но и производить чипы по заказу от сторонних компаний. Компания планирует достичь готовности к производству по узлу 20A в первой половине 2024 года, тогда как продукция для клиентов будет доступна примерно во второй половине 2024 года. Это довольно интересно, ведь ранее Intel отставала от конкурентов в плане технологических процессов и довольно существенно.
Глобальные Xiaomi 13 и 13 Pro обновили до Android 14…
Компания Xiaomi начала распространение глобальной версии фирменной прошивки MIUI на базе операционной сис…
Samsung Galaxy S24 Ultra получит устаревшие камеры…
Сегодня появилась достаточно интересная новость о том, что компания Samsung решила не вносить серьёзных и…
Xiaomi 14 могут выпустить уже в октябре…
Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг написал в соцсети Weibo, что «октябрь будет очень интересным». Ис…
ASUS Zenfone 10 оценили в 120 тысяч рублей …
Отечественный ритейлер DNS дал старт российским продажам компактного флагманского смартфона ASUS Zenfone …
Смартфон iQOO 12 Pro получит защиту от воды …
Известный достоверными инсайдами информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO…
Смартфоны Vivo X100 появились в продаже …
Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманских смартфонов Vivo X100, которые были представлены н…
Samsung Galaxy A52s получил бета-версию One UI 6.0 …
Профильное издание SamMobile объявило, что компания Samsung выпустила бета-версию оболочки One UI 6.0 на …
iPhone 15 Pro опередил конкурентов по скорости загрузки данн…
Оказалось, что модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro от Apple заметно быстрее в плане доступа к интернету, чем…
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor