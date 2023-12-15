Intel будет выпускать процессоры по техпроцессу в 2 нм

Конкуренция в полупроводниковой индустрии с каждым днём нарастает — особенно с учётом анонсов от компаний TSMC и Samsung Foundry о запуске производства на 2-нанометровом техпроцессе в середине 2024 года (это приблизительно, но в конечном итоге в течение следующего года производственные мощности должны запустить. Однако, по информации западных инсайдеров, компания Intel Foundry тоже готовится присоединиться к конкуренции на рынке, так как компания объявила о своих планах по запуску передового производства полупроводников в ближайшем будущем. Старший вице-президент Intel, Санджай Натараджан, раскрыл информацию о том, что компания ведёт разработку в области нового технологического процесса, который запустят в производство уже в следующем году.

Для этого будут использовать узел 20A Intel, который должен существенно изменить полупроводниковую промышленность в мире. Ожидается, что данный узел 20A будет использовать новые транзисторы RibbonFET, которые заменят существующую архитектуру FinFET. И компания планирует не только самостоятельно выпускать продукцию на базе этой технологии, но и производить чипы по заказу от сторонних компаний. Компания планирует достичь готовности к производству по узлу 20A в первой половине 2024 года, тогда как продукция для клиентов будет доступна примерно во второй половине 2024 года. Это довольно интересно, ведь ранее Intel отставала от конкурентов в плане технологических процессов и довольно существенно.