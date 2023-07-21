Intel улучшила драйверы для Linux Vulkan

Intel планирует выпустить оптимизации в своём драйвере для Linux Vulkan, обещая повышение производительности для множества игр на графических процессорах семейства Arc. Стоит напомнить, что с недавних пор компания Intel активно разрабатывает свои открытые Vulkan-драйверы для операционных систем Linux, внедряя различные технологии вроде трассировки лучей и значительно повышая производительность для своих графических процессоров нового поколения. Согласно данным информационного издания Phoronix, можно отметить, что обновлённый драйвер может предложить повышение производительности до 12,78%, особенно играх, которые были специально оптимизированы разработчиками под видеокарты Intel.

Например, есть сценарии, когда оптимизация дала куда меньший результат — те же Shadow of The Tomb Raider и Dota 2 получают улучшение всего в 2%, а CS: GO и Borderlands 3 также получают прирост производительности на уровне 1-2%. Соответственно, в отдельных случаях пользователи получают прирост производительности на уровне погрешности, но это всё равно улучшение, пусть и незначительное. Да и не может не радовать тот факт, что компания Intel активно занимается улучшением программного обеспечения своих видеокарт, потому что в конечном итоге это приведёт к конкуренции с доступными решениями от компании NVIDIA. И тогда на рынке будет уже как минимум три производителя видеокарт с действительно хорошими предложениями для доступного сегмента.
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