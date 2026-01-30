Инженер прокачал ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 vBIOS от Matrix Platinum

Прошивка альтернативных версий vBIOS в видеокартах давно стала распространённой практикой среди энтузиастов, поскольку она позволяет повышать лимиты энергопотребления видеокарты. Особенно популярной эта практика стала после того, как NVIDIA начала жёстче ограничивать возможности разгона через программные инструменты. И нредавно анонсированная ASUS ROG Matrix Platinum привлекла внимание как источник vBIOS с очень высоким лимитом мощности, однако установка этой прошивки на другие видеокарты оказалась непростой задачей. Тем не менее одному из пользователей форума HardwareLuxx удалось перенести vBIOS с лимитом 800 Вт от Matrix Platinum на ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090, причём, как выяснилось, такая модификация подходит только для чёрной версии карты.

Для прошивки vBIOS от Matrix на Astral 5090 понадобилось физическое вмешательство в саму печатную плату видеокарты. Дело в том, что у этой версии задний вентилятор электрически подключён вместе с передним центральным вентилятором. Так что суть модификации сводится к замене подтягивающего резистора в линии последовательного входного сигнала EEPROM с варианта pull-down на pull-up. Очевидно, что такая операция требует уверенных навыков пайки, но на этом сложности не заканчиваются. Стандартная версия ROG Astral рассчитана на лимит мощности 600 Вт, тогда как vBIOS от Matrix поднимает его до 800 Вт, поэтому любые попытки разгона с такой прошивкой на практике требуют использования сторонней системы охлаждения.
NVIDIA переходит на новый тип памяти для ИИ…
Похоже, NVIDIA готовит радикальные изменения в цепочке поставок памяти для ИИ-инфраструктуры — компания с…
Аналитики считают, что ПК-компоненты сильно подорожают…
Так называемый «суперцикл» памяти превращается в настоящий кошмар для геймеров, особенно для тех, кто пла…
В сеть выложили BIOS для разгона RTX 5090…
Если вам казалось, что 600 Вт для видеокарты слишком уж скромно, появился шанс попробовать чудовищный кас…
Самой популярной видеокартой в Steam стала RTX 4060…
Свежая статистика Steam Hardware Survey стала предпоследней в 2025 году — и по мере завершения года можно…
Intel готовит к релизу Arc B770 с 16 ГБ видеопамяти…
В последние месяцы вокруг флагманского графического процессора Intel Battlemage появилось множество слухо…
Инженер Intel прокачал графику Arc на Linux…
Пользователи Linux с относительно новой графикой Intel столкнулись с неожиданным ростом производительност…
Менеджер Sapphire верит в нормализацию цен на ПК-рынке…
Представитель компании Sapphire не советует заниматься паническими покупками на фоне текущей ситуации с D…
Как выбрать GPU для ИИ: сравнение A100 vs L40S vs H100…
Введение: зачем нужно сравнивать GPU для ИИ В эпоху стремительного развития искусств…
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor