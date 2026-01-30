Инженер прокачал ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 vBIOS от Matrix Platinum

Прошивка альтернативных версий vBIOS в видеокартах давно стала распространённой практикой среди энтузиастов, поскольку она позволяет повышать лимиты энергопотребления видеокарты. Особенно популярной эта практика стала после того, как NVIDIA начала жёстче ограничивать возможности разгона через программные инструменты. И нредавно анонсированная ASUS ROG Matrix Platinum привлекла внимание как источник vBIOS с очень высоким лимитом мощности, однако установка этой прошивки на другие видеокарты оказалась непростой задачей. Тем не менее одному из пользователей форума HardwareLuxx удалось перенести vBIOS с лимитом 800 Вт от Matrix Platinum на ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090, причём, как выяснилось, такая модификация подходит только для чёрной версии карты.

Для прошивки vBIOS от Matrix на Astral 5090 понадобилось физическое вмешательство в саму печатную плату видеокарты. Дело в том, что у этой версии задний вентилятор электрически подключён вместе с передним центральным вентилятором. Так что суть модификации сводится к замене подтягивающего резистора в линии последовательного входного сигнала EEPROM с варианта pull-down на pull-up. Очевидно, что такая операция требует уверенных навыков пайки, но на этом сложности не заканчиваются. Стандартная версия ROG Astral рассчитана на лимит мощности 600 Вт, тогда как vBIOS от Matrix поднимает его до 800 Вт, поэтому любые попытки разгона с такой прошивкой на практике требуют использования сторонней системы охлаждения.