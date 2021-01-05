Исправление проблемы с зарядным устройством Mi 11 65 Вт GaN будет выпущено в ближайшее время

Китайская компания Xiaomi выпустила не так давно флагманский смартфон - Mi 11, который поступил в продажу пару дней назад. Это первый телефон компании без зарядного устройства.

Поскольку компания не предлагает зарядное устройство в комплекте, некоторые пользователи используют зарядное устройство Mi 65 Вт GaN, которое компания продает отдельно, для зарядки телефона. Однако зарядное устройство имеет некие проблемы, судя по жалобам пользователей в сети.

При подключении этого зарядного устройства телефон перезагружается и входит в цикл бесконечного цикла. Zhang Guoquan директор отдела программного обеспечения для мобильных систем Xiaomi, сообщил пользователям, что инженеры компании нашли причины сбоя с зарядным устройством. После анализа команда обнаружила, что проблема связана с конкретной моделью и партией зарядного устройства из-за конфликтов совместимости с зарядкой. Ожидается, что компания выпустит OTA обновление, которое устранит проблему со смартфоном Xiaomi Mi 11, подверженным воздействию зарядных устройств GaN мощностью 65 Вт.