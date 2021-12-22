Источник: смартфоны серии Redmi K50 окажутся дорогими

Китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K50, официальный релиз которых ожидается в начале 2022 года. Утверждается, что нас ждут три модели L10, L11 и L11A с врезанной селфи-камерой, дисплеями с высокой кадровой частотой, а также платформами Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 9000 и Dimensity 8000. Самое интересное, что смартфоны Redmi K50 окажутся ощутимо дороже, чем предыдущее поколение в лице Redmi K40.

Ранее сообщалось, что Redmi K50 Gaming получит защитное стекло Gorilla Glass Victus, предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13, чипсет MediaTek Dimensity 9000, OLED-экран с частотой обновления 120 или 144 Гц, ёмкую батарею, а также тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп.
Комментарии и отзывы Redmi K50
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