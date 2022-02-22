История Blackberry официально закончена

OnwardMobility, стартап, надеющийся возродить телефоны Blackberry с помощью Android-устройства с клавиатурой и поддержкой 5G, прекращает работу над телефоном и закрывается как компания. «С большой грустью мы объявляем, что OnwardMobility закрывается, и мы больше не будем заниматься разработкой сверхзащищенного смартфона с физической клавиатурой», — говорится в заявлении компании на своем веб-сайте. Объявление не стало большим сюрпризом, учитывая сообщения о том, что в начале этого месяца разработка новейшего Blackberry от OnwardMobility была отменена. Но в то время ходили слухи, что компания может выжить и попытаться выпустить Android-телефон с 5G и физической клавиатурой без имени Blackberry. Однако теперь мы знаем, что это конец линии для компании в целом, а также для самого продукта.

Несмотря на то, что «это не тот результат, на который мы работали и на который надеялись», заявление OnwardMobility не дает никаких указаний на то, почему именно стартап отменил проект. Но Android Police ранее сообщала, что ее лицензия на использование брендинга Blackberry недавно была аннулирована. И, в более общем плане, было непросто попытаться стать новым производителем смартфонов в условиях продолжающейся глобальной нехватки чипов. Тем более с учетом того, что данный смартфон сильно выбивается на фоне современных смартфонов — клавиатуру с кнопками уже давно никто не использует. Так что фанатам стоит присмотреться к более ранним моделям.