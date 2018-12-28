История дочерней компании Huawei

Все мы прекрасно знаем дочернюю компанию от Huawei, популярную компанию Honor. За свое существование то есть 5 лет, компания Honor не раз уже смогла нас удивить своими качественными и великолепными смартфонами. Данная линейка всегда позиционировалась как молодежный вариант. Самый первый смартфон Huawei U8860 Honor был анонсирован в сентябре 2011 года, причем разработчики изначально хотели назвать смартфон Glory что означает "Слава".

В 2013 линейка Huawei Honor превратилась в официальный бренд Honor, с этого момента можно начинать отчет успеха компании. В этот момент компания выпустила самостоятельно два смартфона Honor 3X и Honor 3C. После чего были выпущены множество разнообразных девайсов от бюджетных до флагманов. Также кроме смартфонов, компания Honor всегда поддерживает свои устройства, периодически обновляя программное обеспечение, тем самым добавляя новые фишки. Но к сожалению все мы люди, и бывают форс мажорные обстоятельства такие как поломки. И тут уже компания не подвластна ни чем помочь. Но к счастью сейчас на дворе 21 век, и технологии не стоят на месте. Есть отличный фирменный сервисный центр по ремонту Huawei и Honor ремонт телефонов huawei . Они обеспечат профессиональный ремонт смартфонов, планшетов и смарт-часов. Причем заменяемые комплектующие являются оригиналом, а не копией. Китайский бренд, вовремя сломал систему "Китайских телефонов". Ведь когда то фраза "Китайский телефон" вызывал недоверие и призрительные взгляды.

Это были некачественные сборки копий оригинальных телефонов. Они пытались выделиться среди других смартфонов добавляя свои фишки такие как: возможность установки до 3 симок, встроенный телевизор, выдвижной объектив с некачественной камерой схожесть с оригиналом но с более доступной ценой. По сути это были одноразовые смартфоны, которые были не ремонтопригодные, так как ни них не возможно было достать "оригинальных" запчастей. И после поломки данные девайсы сразу же выбрасывались и забывались как страшный сон.