Itel Color Pro 5G оценили в 120 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент смартфонов моделью Color Pro 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 120 долларов. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, сдвоенной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопом и предустановленной операционной системой Android 13.